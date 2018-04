Nieuwe Honda CR-V wil gewone auto zijn

Door: BV

Dat Honda een nieuwe CR-V in de mouw had zitten, was al geweten. Maar de variant voor de Europese markt wijkt zoals gebruikelijk weer een beetje af van die voor de internationale markten. We mogen ons verheugen op een stoerdere aankleding met zwart plastic en een aangepast grille in en koetswerk dat vooral boller, gespierder en dynamischer oogt dan dat van z'n voorganger.

De in Engeland gebouwde SUV wordt wat langer dan z'n voorganger, maar geeft een hele hoop centimeters op in de hoogte. Hij wordt 3cm lager. Achteraan is de zithoogte met 4cm verlaagd, vooraan boet je 1cm in. Honda stelt dan ook dat de nieuwe CR-V het meest weg heeft van een normale auto van alle SUVs, maar of die redenering ook de klant kan overtuigen zal moeten blijken.

Rationele voordelen zijn er in elk geval wel. Want met een lager zwaartepunt en minder mee te sleuren koetswerk wordt de nieuwe CR-V op papier alvast een zuinige jongen. Een tweeliter benzine met 148pk stoot niet meer dan 168gr/CO2/km uit. En de overbekende 2.2l dieseleenheid voor de Europese markt, eveneens 148pk sterk, blijft steken op 149gr/km. In 2013 komt er dan ook nog eens een ultrazuinige 1.6l diesel. Honda belooft daarvoor een CO2-afgifte van niet meer dan 99gr/km (!!). Het model blijft leverbaar met vierwielaandrijving maar alle bovenstaande uitstootcijfers zijn voor de variant die zich met de voorwielen door het verkeer sleept. Nu met een hele hoop extra plaatjes.