Volkswagen gooit het kruis op de Caddy

Door: BV

Er bestaat al een Polo, Golf (Plus) en Touran met een ‘Cross' in de naam. Allen zijn ze getrakteerd op stijlelementen die je als bestuurder het idee moeten geven beter gewapend te zijn tegen wegen die niet biljartvlak zijn. En nu krijgt de Caddy dezelfde behandeling.

Je ziet het verschil aan de bumperschilden, wielbogen en zijschorten. Daarin wordt rijkelijker gebruik gemaakt van zwarte kunststof. Dat camoufleert schade wat beter. Voor de rest is de hele Cross-bedoening eerder een stijloefening. Er zijn dan wel zilverkleurige beschermplaten onderaan de bumpers, maar die zijn de klein en onvoldoende stevig om ook effectief nut te hebben. En dan zijn er nog 205/50-rubbers om 17-duimers, zilverkleurige dakrails, donker getinte achterruiten en een nieuwe groene koetswerkkleur die ook op de Scirocco te krijgen is.

Het interieur wordt eveneens met extra uitrusting gespekt en het heeft een specifieke aankleding. Voorts is de Cross Caddy haast net zo ver configureerbaar als de versie zonder kruis. Vijf- of zevenzitsversies en alle motoren worden aangeboden. Van 86 tot 170pk. Vierwielaandrijving is geen verplichting, maar het kan wel.