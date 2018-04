De vernieuwde VW CrossTouran

Door: BV

Hoe de gefacelifte VW Touran eruit ziet, weten we al even. En nu kunnen we ons ook vergapen aan de nieuwe editie van de Cross Touran.

Aan het recept voor de stoere versie is niet geraakt. Dat betekent dat je het moet stellen met 2cm extra bodemvrijheid. Daarvoor monteert VW langere veren. En standaard vierwielaandrijving is ook in de verste verte nog niet te bespeuren. Maar 17-duims lichtmetaal met vooraan 215-rubber en achteraan 235-banden is dan weer standaard. Net als het stootvaste zwarte plastic aan de voorbumper, wielbogen en zijskirts. Voeg stootstrips op de deuren, de juiste belettering en plastic dakrails met een aluminiumlook toe en aan de buitenzijde is de ombouw compleet.

Het interieur wordt voorzien van een (nep) lederen stuurwiel en een specifieke stoffen bekleding. Aan de liefst 40 verschillende opbergvakken wordt niet geraakt.

Onder de kap krijgt de CrossTouran elke motor die ook in de versie zonder kruis leverbaar is; een 105pk sterke 1.2 TSI en 140 en 170pk krachtige 1.4 TSI voor wat de benzines betreft. De diesels hebben meer longinhoud; een 1.6 levert 90 of 105pk en een 2.0 tekent voor 140 of 170pk.