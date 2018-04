Toyota giet race-saus over de GT86

Door: BV

Toyota heeft een afdeling die z'n producten op vraag van de consument voorziet van een pittige saus of zelfs een meer gekruide krachtbron. In Europa hebben we daar echter nauwelijks wat van gemerkt. Maar er komt verandering. In Parijs nog wel, want op het autosalon daar zal Toyota een met accessoires van Toyota Racing Development beladen GT86 voorstellen. Alle verschillende aanpassingen worden gewoon apart te koop gesteld, ook bij ons.

Je ziet van ver dat ook hier een opsomming aan de orde is. Ingedeeld in oppervlakkige en technische aanpassingen catalogeren we aangepaste bumperschilden en zijskirts, grotere velgen, andere mistlichten en een uitlaatlijn met vier sierstukken bij de eerste categorie en grotere remmen, een lichtmetalen uitlaatlijn en een instelbare ophanging bij de tweede soort. Een aangepaste versnellingspook, die zowel beter oogt als kortere schakelwegen oplevert (wegens zelf korter) zweeft er ergens tussenin. De motor blijft inmiddels gewoon zoals hij is - 200pk sterk.