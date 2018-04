Audi A3 als Sportback

Door: BV

België zal wel een rationeel land zijn, want omwille van het praktische aspect zijn de vijfdeursversies van bestaande modellen steevast meer populair dan hun driedeursvariant. Dat betekent ook dat de nieuwe Audi A3 eigenlijk gehandicapt door het leven ging. Tot nu, want de vijfdeursversie die nog steeds Sportback heet, gaat in Parijs in première.

Het model is getooid met een daklijn die verder doorloopt als bij de A3 zoals we die tot op heden kennen. Audi blijft ermee trouw aan het concept: het profiel van de Sportback houdt nog steeds het midden tussen dat van een break en een conventionele vijfdeurs. Het model is dan ook 7cm groter ten opzichte van de versie met twee portieren minder en krijgt 3,5cm meer tussen beide assen. De combinatie van beiden moet passagiers achterin meer hoofd- en beenruimte opleveren. Een plus is er ook voor de bagagecapaciteit die minimaal 380 en maximaal 1.220l bedraagt - zo'n 10% meer dan de driedeurs.

Het interieur is op de wat anders gepositioneerde achterbank na, helemaal identiek aan dat van de driedeursversie. Hetzelfde geldt voor de aandrijflijn. De benzinemotoren zijn vertegenwoordigd met een 1.2 TFSI (105 pk), 1.4 TFSI (122 pk), 1.4 TFSI met cilinderuitschakeling (140 pk) en 1.8 TFSI (180 pk). Het dieselgamma bestaat uit de 1.6 TDI (105 pk) en 2.0 TDI (150 pk). Alleen de 1.8 TFSI en 2.0 TDI kunnen worden uitgerust met de bekende Quattro-vierwielaandrijving. Kanttekening is dat de 1.4 TFSI met cilinderuitschakeling pas in de loop van 2013 beschikbaar komt voor zowel de drie- als vijfdeurs A3 en dat de 1.6 TDI ook nog zijn op de lanceerlijst staat. Dat laatste gebeurt wellicht samen met de Sportback, in februari van 2013.