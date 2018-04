Nissan 370Z is Parijs voor

Door: AUTO55

Blijkbaar is er nieuws onder de zon, maar de foto's die we eerder dit jaar vertoonden doen het tegendeel vermoeden. Je kan wel opteren voor twee nieuwe koetswerkkleuren (Midnight Blue en Magna Red) en nieuwe 18- of 19-duimers in de hoeken, terwijl roodgeverfde remklauwen voortaan tot het basispakket behoren. Onder de kap blijft alles bij het oude, met een 3,7l V6 die 331pk produceert. De 'opgefriste' 370Z debuteert binnen enkele dagen op het Autosalon van Parijs en kan je bewonderen in onze fotoreeks met folderallures.