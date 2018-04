Nu helemaal: Jaguar F-Type

Door: BV

Jaguar trakteerde ons al op een uitgebreide teasercampagne en eigenlijk lekte de F-Type ook al uit. Maar nu is hij er echt helemaal officieel.

Jaguar heeft zich niet ingehouden en levert direct bij de introductie drie verschillende motorconfiguraties. De instapper is een nieuwe 3.0 liter V6 met compressor die 340pk levert. Deze is, mede dankzij een koppel van 450Nm, al goed voor een 0-100-tijd van 5,3 seconden en een lang niet kinderachtige top van 260km/u. Begrensd dan nog wel. Een trede hoger staat de F-type S, voorzien van dezelfde V6-motor, zij het opgekitteld tot 380pk en 460Nm. Goed voor een sprint in 4,9 seconden en een afgeregelde top van 275km/u. En dan is er nog de 5.0 liter V8 die we natuurlijk al kennen uit de XF en XJ. In de F-Type V8 S stuurt deze 495pk naar de achterwielen. Dit transformeert de compacte Jaguar van een sporter naar een supersporter want slechts 4,3 seconden na vertrek worden driecijferige snelheden gehaald en pas bij 300km/u roept de begrenzer je een halt toe. En dat in een cabrio.

Bovenstaande prestaties zijn mogelijk omdat Jaguar hier net als bij de XJ opteerde voor een onderstel en koetswerk in aluminium. Het lichtmetaal AC300 - ontwikkeld voor de XK - is verder verbeterd en zorgt ervoor dat de complete carrosserie slechts 261kg aantikt. Ook aan het koetswerk werd letterlijk geschaafd, want dit is 50% dunner geworden dan normaal en is op sommige punten slechts 0,8 mm dik.

Het vermogen wordt door een achttrapsautomaat naar de achterwielen gestuurd. De bak is gekoppeld aan een computersysteem dat constant in de gaten houdt hoe er gereden wordt. Het kiest 1 van de 25 programma's, op basis van het rijgedrag van de bestuurder. De software houdt zelfs in de gaten hoe snel bochten genomen worden en of de auto bergop- of afwaarts rijdt. Even verderop in de aandrijflijn vindt je alleen in de instap-V6 een regulier differentieel. Alle andere versies zijn steeds voorzien van een mechanisch limited-slip-differentieel. Dat staat garant voor een erg controleerbaar bochtengedrag.

Een flinke dosis remkracht moet de F-Type ook weer tot stilstand dwingen. Op het exemplaar met 340pk zijn de schijven vooraan 354mm en achteraan 325mm groot. De krachtigere types krijgen stopijzers met 380mm diameter. Groter zat nooit onder een Jaguar.

Jaguar claimt dat de F-Type volgens het 1+1 principe is ontwikkeld. Gelukkig is dat niet waar, anders zat de passagier wellicht half buiten. Maar het bedrijf gebruikt het om aan te geven dat de bestuurder alle instrumenten naar zich gericht vindt en dat de cabine aan die zijde zelfs anders is aangekleed. Door het kleine driespaaks-stuur heeft de bestuurder zicht op de twee analoge wijzerplaten die worden gescheiden door een TFT-scherm. Jaguar heeft er bewust voor gekozen om zaken als ventilatie en verwarming met fysieke knoppen te bedienen, dat zou beter bij het karakter van het model passen.