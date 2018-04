Jaguar F-Type breekt uit de verpakking

Door: AUTO55

Jaguar is fier op z'n nieuwe compacte sportwagen. Die heet F-Type en is eigenlijk de productieversie van de C-X16 die we vorig jaar op het Autosalon van Frankfurt te zien krijgen. Gecamoufleerde prototypes kregen we al te zien, maar de definitieve versie van het model stond pas op het menu voor het Autosalon van Parijs volgende week. Maar omdat iemand al met z'n vingers in de snoeppot heeft gezeten krijgen we nu al een voorsmaakje van de potige cabrio. Vrees niet, ook de gesloten versie waar we eerder al voor opgewarmd werden staat nog steeds op het programma.

Details blijven nog giswerk, al liet Jaguar eerder wel al wat los over de motoren. Er is sprake van zescilinderversies (met drie liter slagvolume) vanaf dik 300 tot zo'n 400pk en een V8 (een vijfliter) die meer dan 500 paarden aan de teugels houdt. Voldoende om een Aston Martin links en een Porsche rechts nerveus te maken. Maar ook zij wachten wellicht op exact cijfermateriaal. Nog een week geduld.