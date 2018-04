Porsche Sport Turismo is ook Shooting Brake

Door: BV

Ons testverslag van de Mercedes CLS Shooting Brake is nog niet koud of de eerste beelden van een nieuw studiemodel van Porsche duiken op. En daarin wordt het recept voor de sportief gelijnde break niet nauwer gevolgd dan bij het Huis met de Ster. Deze op de Panamera gebaseerde Sport Turismo doet het immers ook met vier portieren, tegenover twee bij de Shooting Brakes uit het verleden van merken als Aston Martin, Jaguar, Ferrari en zelfs Volvo.

Porsche zegt dat de Panamera Sport Turismo alles heeft van een sportwagen van de toekomst. Een sportief silhouet, korte overhangen en een grote kofferinhoud. Sportiviteit wil nu eenmaal niet altijd zeggen dat je alle praktische overwegingen overboord moet keilen. Voor de goede verstaander betekent het ook dat je je op een productieversie mag verheugen, al is er niets af te leiden over de timing daarvan. Er is nog wel wat werk aan de exact twee meter brede, 1,40m hoge en 4,95m lange break voor die in productie gaat. De Duitsers zullen toch op z'n minst de camera's die in de luchtdoorstroomopeningen zijn ondergebracht moeten vervangen door conventionele buitenspiegels. Omdat een hybride-aandrijflijn ervoor zorgt dat het studiemodel van A naar B raakt, staat niet alleen "e-hybrid" op de flank - zuurgroene remzadels en een kofferbadge in dezelfde tint maken zetten dat (letterlijk) nog eens extra in de verf.

De accu kan opgeladen worden aan het lichtnet en hoewel je de staat van de lading niet kan nagaan door ernaar te staren, heeft Porsche het geheel toch ingewerkt onder een in glas uitgevoerde koffervloer. Je hoeft er overigens niet naar te kijken als je niet wil, de doorzichtigheid is elektrochromatisch instelbaar. Een druk op de knop volstaat met andere woorden om de vloer om te toveren in ondoorzichtig zwart. De vloeistofgekoelde lithium-ion-accu slaat 9,4kWh energie op en hangt daarvoor minimaal 2,5 uur aan de lader. Je kan je uitsluitend op de 95pk sterke elektromotor voortbewegen, wat Porsche's opgegeven verbruiksgemiddelde van 3,5l/100km (CO2: 82gr/km) verklaart. Maar wil je in minder dan 6 tellen vanuit stilstand naar 100km/u accelereren dan zal je ook de 333 paarden van de drieliter V6 met compressor moeten inspannen.

Ook Porsche heeft niet veel zin meer in het ontwerpen van analoge wijzerplaten. In deze Sport Turismo is het klokkenspel alvast vervangen door een kleurenscherm, zoals dat onder meer al het geval is in de Mercedes S-Klasse, Jaguar XJ, Range Rover... Het centrale display wordt geflankeerd door twee monitors die het beeld van de buitenspiegel-vervangende camera's weergeven. De startknop of sleutelopening is vervangen door een aanraakgevoelig scherm, maar de Duitsers hebben het wel op dezelfde plaats (links van de stuurkolom) gehouden. In de middentunnel zit nog een aanraakgevoelig scherm, ditmaal ter vervanging van een hoop knoppen. Je kan er onder meer je rijmodus op kiezen, want natuurlijk kan je verschillende programma's - van sportief tot ecologisch - selecteren. Al die details kan je in onze fotospecial bewonderen.