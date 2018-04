Suzuki S-Cross wordt volgende SX4

Door: BV

We kennen ‘m ook als Fiat Sedici - de Suzuki SX4. Bij z'n lancering in 2005 eigenlijk één van de eerste compacte SUVs en nu, exact 7 jaar later, is het vanzelfsprekend tijd voor een opvolger van de in Hongarije gebouwde stoere middenklasser.

Of Fiat zich ditmaal ook weer opwerpt als partner is onduidelijk. Suzuki neemt net als bij de vorige editie in elk geval het voortouw bij de ontwikkeling. En dat het daarmee opschiet mag wel blijken uit de S-Cross Concept. Groter dan de huidige SX4/Sedici, moderner maar zonder al te drastische karakterlijnen, is de S-Cross een nauwelijks gecamoufleerd productie-exemplaar. Alleen even de opvallende LED-verlichting, sportuitlaat, de zilverkleurige dakboog en buitensporig grote velgen wegdenken en je kijkt ernaar.