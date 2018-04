Nieuwe Golf GTI is snel en zuinig

Door: BV

Ja, we hadden de nieuwe Golf GTI al gezien. En het model ziet er helemaal klaar uit voor serieproductie, maar de Duitsers houden vol dat het eigenlijk nog een showmodel is. Dat betekent dat er links of rechts nog een detail zou kunnen wijzigen. Het rode lijntje op de koplampen bijvoorbeeld.

Het recept is overbekend, maar daarom niet minder lekker. De standaardkoets van de nagelnieuwe Golf is opgefrist met een andere voorbumper die wat meer koellucht naar binnen schraapt. Die passeert zowel onder als boven de stootrand door een grille met een honingraatrooster. En het bovenste exemplaar is uitgerust met een rood sierbiesje. Omdat dat wat sportiviteit brengt en omdat de traditie dat eist. Achteraan noteren we een discreet dakvleugeltje terwijl de bumper onderaan doet alsof hij een diffuser is. In blinkend staal uitgevoerde dubbele uitlaatpijpjes zoeken elk een kant van het koetswerk op. Met 18-duimers voor de in rood uitgevoerde remzadels is het voor de hand liggend dat het rubber zichzelf dieper in de wielkast nestelt. Maar er is meer aan de hand, want de koets schurkt 10mm dichter bij het asfalt aan. Het zichtbare resultaat van arbeid aan de ophanging, die ook nog veren, dempers, eindelooprubbers (tegenwoordig uit polyurethaan) en stabilisatorstangen omvat.

De voorwielen zijn nog steeds harde werkers. De herwerkte tweeliter turbomotor houdt hoe dan ook 220pk en 350Nm achter de hand. En een optioneel pakket gooit er nog eens 10pk extra bovenop. Al die kracht gaat via een handbediende zesbak of een automaat met dubbele koppeling (evenveel verhoudingen) naar het asfalt. Een sprintje naar 100 kan in 6,6 tellen, maar dat is niet de grootste krachttoer. Dat is z'n zuinigheid. De snelle Golf komt immers 100km ver met amper 6 liter kostbaar vocht. Een verbetering van 1,3 liter of zo maar eventjes 18% ten opzichte van z'n voorganger.

Aan de binnenzijde combineert de GTI nostalgie met de snufjes die ook op de andere versies te vinden zijn. Een navigatiesysteem met aanraakgevoelig scherm bijvoorbeeld. Terwijl een afgeplat stuurtje, golfbal-achtige versnellingspookknop en natuurlijk de geruite zetelbekleding gewoon blijven.