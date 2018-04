Audi Crosslane Concept wordt goede Q2

Door: BV

Je moet bij Audi even door de cryptische omschrijvingen door kijken en je krijgt snel in de gaten dat de Crosslane Concept een voorbode is voor een Q2. Van dat model weten we immers al een tijdje dat het op de planning staat. Met een lengte van 4,21 meter, breedte van 1,88 meter en hoogte van 1,51 meter valt hij uiteraard net wat kleiner uit dan de Q3. De wielbasis van de Crosslane meet 2,56 meter en ook dat dit enkele centimeter korter dan de kleinste Q van dit moment. En omdat Audi's designstrategie inmiddels net zo voorspelbaar is als de maancyclus, kunnen we je garanderen dat we enkele stijlkenmerken van dit studiemodel ook zullen terugvinden op de Q3, Q5 en Q7 eens die zich aan een generatiewissel wagen.

Audi wijst ons onder meer op de in diverse segmenten verdeelde single-frame-grille die in het zogenoemde ‘Multi Material Space Frame' een dragende rol vervult. Ook opvallend zijn de openingen in de motorkap waardoor zicht gegeven wordt op de aluminium elementen van dit space-frame, al betwijfelen we of we dat ooit op een productieversie te zien zullen krijgen. Andere blikvangers zijn de trapeziumvormige LED-koplampen, de aangezette wielkasten en de coupéachtige daklijn. Het dak van de Crosslane is overigens uitneembaar en weegt zelf slechts 10 kilogram doordat het opgetrokken is uit twee elementen van met glasvezel versterkte kunststof.

Aluminium zet een auto wel op dieet, maar de sector werk ook aan betaalbare kunststoffen die wat kilo's van het totaalgewicht kunnen schaven. Een goede kandidaat is CFRP, dat is carbon reinforced polymer. Nu nog even te duur, maar de met carbon versterkte kunststof wordt in sneltempo klaargestoomd voor massaproductie. Er is ook nog GFRP, in essentie hetzelfde maar met versterking door glasvezel. Beiden zijn hier gebruikt in de structuur. Zo zijn de crashzones vóór en achter van de Crosslane gemaakt van GFRP en dat geldt ook voor dragende delen als dorpels, middentunnel, schutbord, delen van het koetswerk en dwarsversterkingen in de bodem. Sommige daarvan zijn versterkt met CFRP.

Het resultaat van al die toegepaste lichte maar sterke materialen is een wagengewicht van 1.390kg voor de Crosslane. De Q3 weegt minstens 100kg meer en beschikt over een conventionele verbrandingsmotor terwijl dit studiemodel daarnaast ook nog eens twee elektromotoren en een lithium-ion accu meesleurt.

Jawel, ook dit is dus weer een hybride. Een Dual-Mode Hybrid, wat betekent dat je hem ook aan het stopcontact kan hangen en over beperkte afstand uitsluitend elektrisch kan rijden. Een 1.5 liter driecilinder benzinemotor met 130pk en 200Nm en een ééntraps automaat zorgen voor de primaire aandrijving. Daaraan verbonden is een EM1-elektromotor (68pk/210Nm) die fungeert als startmotor en generator. De EM2 (115pk/250Nm) biedt ondersteuning tijdens het rijden, maar de transmissie maakt het mogelijk om ook diezelfde motor aan de aandrijflijn te koppelen. Het gecombineerde piekvermogen bedraagt dan 177pk. Voldoende om in 8,6 seconden (in elektrische modus 9,8 seconden) naar 100km/u te accelereren. De topsnelheid van de Crosslane ligt op 182km/u. Geheel elektrisch rijden kan over een afstand van 86km en tot 55km/u waarbij enkel de tweede elektromotor arbeid verricht. Boven 130km/u moet de benzinemotor nagenoeg alle werk opknappen. In perfecte omstandigheden verbruikt de Crosslane amper een liter per 100km (26gr/CO2/km), omdat hij natuurlijk eerst zo lang mogelijk op stroom rijdt.

In het interieur zet Audi de heldere vormtaal van de buitenzijde voort. Ook hier komen we trapeziumvormen tegen en is aluminium van de partij. Het metaal is er in een zwarte geanodiseerde vorm of gepolijst. Met leder wordt ook creatief gedaan - het is er zowel in een conventionele afwerking als in Velvet (dat lijkt op Alcantara). De elektrisch verstelbare sportzetels hebben een schaal uit CRFP en krijgen geïntegreerde hoofdsteunen. Na het starten komt uit een selectiehendel uit de middenconsole tevoorschijn. In het stuurwiel zijn dan weer specifieke bedieningsvlakken opgenomen. Eigenlijk kleine touchscreens, ter ondersteuning van een groot exemplaar in de middenconsole. Dat doet overigens wat denken aan de oplossing die ook Porsche bedacht voor de Panamera Sport Turismo.

In de kofferruimte, ten slotte, heeft Audi ook nog eens creatief gedaan. Een aanpassing aan de koetswerkstructuur zorgt voor een extra bagageruimte. Een druk op de knop volstaat om een toegang van zo'n 40cm te creëren. Ideaal voor het wegsteken van natte of vuile spullen.