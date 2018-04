Meer beeld van de Kia Proceed

Door: AUTO55

Hij geldt als één van de hoogtepunten voor Kia op het Autosalon van Parijs. De driedeursafgeleide van de Ceed kwam onlangs al even piepen, maar toen kregen we nog geen handvol plaatjes ter beschikking. Vandaag kwam er eindelijk schot in de zaak en kan je alvast genieten van een volledige fotoreeks. De Proceed haalt z'n motoren uit de Ceed-rekken en zou ook wel eens met de 186pk-sterke krachtbron uit de Veloster Turbo kunnen gaan lopen. Hoofdontwerper Peter Schreyer is duidelijk vastbesloten om succes te boeken met de Koreanen.