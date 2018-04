Hier is de Kia Proceed

Door: AUTO55

Of de nieuwe Proceed ook zal profiteren van Hyundai's 185pk-tellende turbobenzinemotor uit de Veloster is nog niet geweten, maar Kia steekt de sportieve ambities van deze Ceed-afgeleide niet onder stoelen of banken. De daklijn werd optisch verlaagd, de achterruit loopt schuiner af en de de achterlichtblokken werden een tikje groter. Vooraan werd er aan de mistlichten geraakt en kunnen we enkele veranderingen in de chroomaccenten optekenen. De Proceed maakt zijn opwachting tijdens het Autosalon van Parijs op het einde van de maand, vergezeld van de broodnodige technische gegevens. We hebben alvast drie beelden beschikbaar.