In beeld: Autosalon van Parijs 2012

Door: AUTO55

Tot 14 oktober kan men in de Franse hoofdstad genieten van een tentoonstelling vol premières, die ook wel Mondial de l'automobile wordt genoemd. De grote mediastorm die ermee gepaard gaat hebben we inmiddels achter de rug -alle nieuwtjes vind je in de nieuwsrubriek terug- dus is de tijd rijp om het plaatselijk genomen beeldmateriaal uit te brengen. En die kan je uiteraard in onze uitgebreide fotospecial raadplegen. Leun maar alvast achterover.