Overzicht: Autosalon van Parijs 2012

Door: BV

Van 29 september tot 14 oktober is Parijs het toneel voor de tweejaarlijkse Mondial de l'Automobile - beter gekend als het Autosalon van Parijs. Een plaats waar de Franse merken traditioneel zwaar uitpakken, maar waar ook buitenlandse merken graag met nieuws uitpakken. Het is per slot van rekening één van de tien grootste vakbeurzen ter wereld. Al het nieuws zetten we hieronder nog eens netjes op een rijtje.

Wie er zelf bij wil zijn kan natuurlijk naar Parijs vliegen of rijden. Geen van beide is echt tijdrovend, maar natuurlijk biedt ook de Thalys een gedroomde verbinding. Tickets kosten € 13 voor volwassenen. Tussen 10 en 18 betaal je € 7 en ben je nog jonger dan is het gratis. De deuren zijn steeds open van 10u in de voormiddag tot 20u s'avonds. Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober zijn er nocturnes. Dan is het gedaan om 22u.

- Abarth 595, Fuori

- Alfa Romeo Mito SBK

- Aston Martin DB9

- Audi Crosslane Concept

- Audi A3 TCNG

- Audi A3 Sportback

- Audi RS5 Cabrio

- Audi S3

- Bentley Continental GT3

- BMW Concept Active Tourer

- Citroën C3 Picasso facelift

- Citroën DS3 Cabrio

- Citroën DS3 Electrum

- Dacia Logan en Sandero

- Dacia Sandero Stepway

- Exagon Furtive e-GT

- Fiat Panda 4x4

- Ford Ecosport (EU)

- Ford Fiesta facelift

- Ford Mondeo break

- Ford Tourneo Connect

- Honda Civic break (teaser)

- Honda CR-Z

- Hyundai i20 WRC

- Hyundai i30 driedeurs

- Hyundai ix35 Fuel Cell

- Jaguar F-Type

- Kia Carens

- Kia Proceed

- Lamborghini Gallardo

- Land Rover Range Rover

- Lexus LF-CC

- Lumenea Neoma

- Maserati GranCabrio MC

- Mazda 6 Sportbreak

- McLaren P1

- Mercedes SLS AMG E-CELL

- Mini John Cooper Works GP

- Mini Paceman

- Mitsubishi Outlander PHEV

- Nissan 370Z facelift

- Nissan Terra

- Peugeot 2008 Concept

- Peugeot 208 GTI

- Peugeot 208 XY

- Peugeot Onyx

- Peugeot Onyx Scooter

- Peugeot RCZ facelift

- Peugeot RCZ R

- Porsche 911 Carrera 4, 4S Cabrio

- Porsche Cayenne S diesel

- Porsche Panamera Sport Turismo

- Renault Clio

- Renault Clio Grantour

- Renault Clio RS

- Rolls Royce Art Deco Editions

- Smart Forstars

- Ssang Yong e-XIV

- Suzuki S-Cross

- Toyota Auris

- Toyota Auris Touring Sports

- Toyota Verso

- Volkswagen Cross Caddy

- Volkswagen Golf VII

- Volkswagen Golf VII Bluemotion

- Volkswagen Golf VII GTI

- Volvo V40 Cross Country