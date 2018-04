2PK krijgt tweede leven

Door: AUTO55

Het bericht heeft inmiddels de internationale pers gehaald. De guitige Citroën -met meer dan één bijnaam- van de hand van Flaminio Bertoni kwam in 1948 ter wereld om dan 42 jaar in productie te blijven. De afgeleide versies niet meegeteld werden er zo'n 3,9 miljoen exemplaren aan de man gebracht. Op het Autosalon van Parijs verklaarde Citroën-topman Frédéric Banzet dat de 'geit' of Deux Chevaux Vapeur een reïncarnatie tegemoet gaat. Groot nieuws is de openbaring echter niet; het concern verklaart al jaren dat er opvolging voorzien is. In 2005 mochten we zelfs een tot Evoque gedoopt studiemodel aanschouwen, in digitale vorm weliswaar, die door drie Parijse studenten ontworpen was. Het nieuwe model zal in Madrid worden gebouwd en begin 2014 in de toonzalen verschijnen. De Fransen nemen al snel het woord 'betaalbaar' in de mond, maar een echte low-budgetauto zou het niet worden. Bekijk de originele 2 CV in onze retro-fotospecial.