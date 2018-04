Door: AUTO55

Wie zich niet meer op tijd naar het Autosalon van Parijs kan begeven hoeft niet te treuren. De knappe vierwielers kan je sinds gisteren bewonderen in onze 169-koppige fotoreeks en vandaag gooien we er nog een hoop plaatjes bij, met de aandacht op de plaatselijke schoonheden gericht. Een autobeurs zonder babes is tenslotte niet meer van deze tijd en wij zijn ook niet van steen. Geniet van de bijhorende fotospecial!