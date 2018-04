Overname NedCar is rond

Door: AUTO55

Nadat eerder een ontslagprocedure werd ingezet voor alle 1.500 werknemers is de rust weergekeerd in het Nederlandse Born. Na maanden gepalaver tussen verschillende partijen, waaronder enkele overheidsinstanties, kwam uit de bus dat alle NedCar-aandelen van Mitsubishi op 14 december van dit jaar door de Eindhoofse VDL Group worden overgenomen. De fabriek zal dan vanaf de jaarsovergang VDL NedCar gaan heten. BMW had al beslist om uit te besteden en legt de derde Mini-generatie vanaf 2014 in handen van de Nederlanders. In tussentijd gaat de fabriek evenwel dicht om de infrastructuur aan te passen en krijgen de werknemers een uitkering, verder aangevuld door VDL.