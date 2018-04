Iedereen op straat bij NedCar in Born

Door: BV

Mitsubishi heeft een Europese productievestiging vlak over de grens in het Nederlandse Born. Maar over de toekomst van de fabriek hangen al langer vraagtekens. Nu lijkt het zwaard van Damocles dan toch te zijn gevallen. De constructeur heeft de ontslagprocedure voor alle 1.500 werknemers ingezet. De Japanners willen de productie-eenheid verkopen. De mensen wiens broodwinning van de autoproductie in Nederland afhangt, zijn niet helemaal zonder hoop.

De Limburgse onderneming VDL heeft plannen om in Born de BMW's en Mini's te bouwen. Dat zal ten vroegste vanaf half 2014 gebeuren, maar de contracten daarover moeten de komende maanden allemaal in kannen en kruiken raken. Als alles volgens plan verloopt zal iedereen daarna weer aan de slag kunnen. Het lot van de medewerkers tijdens de overgangsperiode is voorwerp van onderhandelingen met de vakbonden.