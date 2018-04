Droomwagens weer op Autosalon van Brussel 2013

Door: BV

Nu het Autosalon van Parijs de deuren gesloten heeft, kunnen we onze blik richten op het volgende grote evenement op onze kalender, en dat is het Autosalon van Brussel 2013. Zoals steeds tijdens oneven jaren is dat een ‘klein' salon al wordt editie na editie liberaler omgesprongen met de formule. Wat oorspronkelijk een bedrijfsvoertuigenbeurs was, biedt inmiddels ook plaats voor vrijetijdsvoertuigen, terreinwagens, cabrio's en breaks. Automerken mogen van organisator Febiac steeds een percentage voertuigen tonen dat niet aan die regels voldoet, en zelfs uitzonderingen aanvragen. Daardoor zal het eindresultaat erg dicht aanleunen bij dat van afgelopen jaar. Ook de droomwagens zullen weer van de partij zijn, volgens een formule die vergelijkbaar wordt met die de afgelopen editie. Tijdens het tweede weekend van de beurs (18-20 januari) verzamelen die in een aparte hal die enkel toegankelijk wordt voor wie een surplus betaalt op de normale toegangsprijs. Hoe dat er vorig jaar uitzag kan je nog eens nakijken in onze uitgebreide dreamcars-fotospecial.