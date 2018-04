Volvo prijst V40 Cross Country en R-Design

Door: AUTO55

De nieuwe afgeleiden van de V40 bewandelen verschillende paden. De ene laat het sportieve hart sneller bonken en kennen we als R-Design, terwijl de Cross Country eerder onverhard ingestelde zielen wil treffen. R-Design staat voor 17 inch lichtmetaal, een hertekende voorbumper met bredere luchtinlaat, LED-dagrijlichten en, indien gewenst, de typerende lakkleur Rebel Blue bekend van de hypersportieve Polestar-modellen. De sportman krijgt een digitaal instrumentenpaneel met drie thema's (Eco, Elegance en Performance) en de uitrusting van de V40 Kinetic, die telkens € 3.000 goedkoper is. Motoren blijven ongewijzigd, met keuze uit drie diesels en evenveel benzinemotoren. Prijzen lopen van € 27.230 tot € 30.740 voor de diesels -met vermogens van 115 tot 177pk- en van € 27.730 tot € 36.240 voor de benzines, waarbij de grafieken tussen 150 en 254pk aantonen.

Deze krachtbronnen vind je, op de 150pk-sterke benzinedrinker na, ook in de Cross Country terug, die zich net als zijn blauwe broer in de Kinetic-afdeling schuilhoudt. Voorzien van remenergierecuperatie, elektronische stuurbekrachtiging en start-stop gaat deze avonturier vanaf € 24.690 de deur uit. De meerprijs ten opzichte van de Kinetic V40 bedraagt ditmaal € 1.450, wat de Cross Country in grote lijnen goedkoper maakt dan een R-Design. Op de duurste benzine-uitvoering na weliswaar, want die wordt in alle hoeken aangedreven. Dieselen doe je tot € 29.190, speciale optiepakketten niet meegerekend.