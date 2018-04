Zuinige Opel Corsa breekt record in eigen rangen

Door: AUTO55

Dankzij een slimme oliepomp, het gebruik van olie met een lage viscositeit en enkele aanpassingen aan het motormanagement weet de 1.3 CDTI Ecoflex er in de Corsa elke 100 kilometer twee tienden van een liter af te pinken. Dat lijkt niet veel, maar aangezien hij nu gemiddeld slechts 3,3l/100km lust is het de zuinigste Opel-diesel aller tijden geworden. Het lage verbruik gaat gepaard met een gemiddelde CO2-uitstoot van slechts 88g/km en van verzet veranderen doe je zelf, met een opgewaardeerde versnellingsbak die een kleine slag en een verlaagde weerstand voor meer comfort combineert. De zelfontbrander genereert 95pk en 170Nm koppel, met een sprinttijd van 12,3 seconden en een topsnelheid van 177km/u als resultaat. Van prijsaanpassingen hebben we nog geen weet.