Lamborghini Gallardo Super Trofeo: het gele gevaar

Door: AUTO55

Hoewel Gallardo modeljaar 2013 niet bij iedereen in de smaak viel, vanwege de beperkte wijzigingen allicht, neemt het merk ook de rest van het gamma op eenzelfde manier onder handen. Vorige keer was de Spyder aan de rol; vandaag komt de Super Trofeo bovendrijven. Bij de komst van een vernieuwde Lamborghini hoort nu eenmaal een competitiemodel. Na ettelijke uren in de windtunnel kreeg de stoere Italiaan enkele aerodynamische wijzigingen doorgevoerd, waardoor hij nog sneller door de lucht klieft. Deze LP 570-4 Super Trofeo zet 1.300kg op de weegschaal en laat 562pk op de wielen los. Opvallend zijn de gigantische luchthappers of brake ducts voor de voorwielen die koele lucht richting remmen sluizen. We kunnen de actie al ruiken.