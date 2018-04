BMW investeert in Brazilie

Door: BV

Afgelopen jaar verkocht BMW een auto aan 15.200 Brazilianen. Niet meteen een spectaculair cijfer, maar het is wel een hoop meer dan in 2010. Sinds 2009 stijgt de verkoop van het Duitse luxemerk in de grootste economie van Latijns-Amerika jaarlijks met gemiddeld 74%. De levensstandaard van de Brazilianen schiet omhoog en het land zal zichzelf nog steviger als groei-economie positioneren met de komst van het WK Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Reden genoeg voor BMW om de bank te kraken en er in een nieuwe fabriek te investeren. Het bedrijf zal er in eerste instantie uitsluitend assemblage-activiteiten (met elders gefabriceerde onderdelen) opzetten om dan in een later stadium te evolueren naar een productie-faciliteit met een netwerk van toeleveranciers.