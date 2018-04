Porsche Macan met 4 cilinders

Door: AUTO55

Na een dieseloffensief voor de Cayenne en Panamera gaat Porsche alweer op inburgeringscursus. En deze keer met het oog op downsizing, want als we ontwikkelingsbaas Wolfgang Hatz mogen geloven zal de toekomstige Macan eveneens over een viercilindermotor beschikken. Een beslissing die niet echt verwondert, gezien het feit dat de 'kleine' Cayenne zich op de Audi Q5 baseert. Die zou wel onherkenbaar uit de fabriek rollen, aldus Hatz, want zowat de hele technische inboedel wordt herzien. Sympatisanten van de zescilinder moeten hun slaap trouwens nergens voor laten; de Macan zal zich ook door groffer materiaal laten voortstuwen. De auto zou zich volgend jaar, op het salon van Franfurt, voor het eerst laten zien.