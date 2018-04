Porsche 918 Spyder wordt graag aangekleed

Door: AUTO55

De 918 Spyder staat pas voor volgend jaar op de planning, maar de inhoud van de folder circuleert nu al op het wereldwijde web. Dat deze super-Porsche over een plug-in hybride-aandrijflijn beschikt wisten we natuurlijk al langer dan vandaag, en in totaal zou hij erin slagen om 795pk naar de wielen te sturen. Het leeuwedeel wordt door de 4,6l V8 geproduceerd (580pk bij 9.000t/min), bijgestaan door een elektromotor voorin en eentje in de aandrijflijn van de achterwielen. Dankzij deze technologie is er steeds 600Nm koppel voorhanden, met een piek van 850Nm bij 2.000t/min. En aangezien de 918 Spyder een respectabele 1.660kg op de weegschaal zet, zijn de prestatiecijfers navenant: 0 naar 100km/u lukt in minder dan 3 seconden en naar 200km/u spurt hij in amper 5 seconden. Qua verbruik doet men in Stuttgart beter dan ooit en claimt men een gemiddelde dorst van 3l/100km. Ere wie ere toekomt, zij het niet dat een stel volledig opgeladen accu's mee in rekening werden genomen. Want voor wie het nog niet wist: de 918 kan tot 25km volledig elektrisch rijden, net als een Toyota Prius Plug-in.

Porsche's nieuwe uithangbord wordt verkrijgbaar in twaalf kleurstellingen, onderverdeeld in solid, metallic en liquid. Vooral de laatste optie, die de kleuren Metal Silver en Metal Chrome Blue tot keuze biedt, spreekt tot de verbeelding. Het betreft een verfbeurt die direct op het koolstofvezel wordt aangebracht en uit 10 lagen bestaat. En als we de folder moeten geloven levert dit spectaculaire lichtweerspiegelingen op, al moet je er ongeveer € 50.000(!) veil voor hebben. De bolide aankleden met een (nostalgische) print kan ook. Porsche biedt de keuze tussen Martini Racing Design en Salzburg Racing Design, beiden uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Weissach Package, aldus de folder. Wie voor dit pakket in de buidel tast krijgt je niet alleen reclame op zijn of haar nieuwe aanwinst, maar kan ook van enkele 'luxe-voorzieningen' als airconditioning en een audiosysteem genieten. Een zespunts raceharnas wordt steevast aan boord gebracht. We sluiten af met een praktisch weetje: de 918 Spyder slikt tot 110 liter bagage - onvoldoende om ermee op reis te vertrekken, maar het is tenminste iets. De Porsche 918 Spyder staat volgend jaar september op de IAA in Frankfurt en gaat direct na de beurs in productie. Bestellen kan overigens al een tijdje.