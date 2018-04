Abarth 595 als Turismo en Competizione

Door: AUTO55

Naast de kakelverse 500 en 500C Elaborabile heeft de Italiaanse Fiat-tuner nog meer varianten van de immer guitige stadsmus in petto. De Abarth 595 Turismo en 595 Competizione, alweer in open of gesloten toestand, brengen daad bij het woord door de bekende 1.4 Turbo T-Jet middels turbocompressie tot 160pk en 230Nm koppel op te kietelen. Het obligate sprintje wordt hierdoor in 7,4 seconden afgewerkt en de topsnelheid bedraagt 211km/u. Abarth claimt daarbij een normverbruik van 6,5l/100km, gekoppeld aan een gemiddelde CO2-uitstoot van 155g/km (151g/km met de gerobotiseerde versnellingsbak). Zowel de Turismo als de Competizione zijn uitgerust met TTC of Torque Transfer Control, die de overbrenging van het motorkoppel naar de wielen regelt. Beide reeksen beschikken over xenonkoplampen, automatische klimaatregeling, 17-duims aluvelgen en getinte ruiten voor- en achteraan.

Het verschil tussen de scheurijzertjes schuilt 'm in de eigenheid; De 595 Turismo gaat voor 'elegant sportief' en laat dat merken middels een tweekleurige tint voor het koetswerk met een zilveren scheidingsbies, leder voor het stuurwiel, enkele aangebrachte emblemen en glasvezel overtrokken met aluminium voor de pedaal, de deuropstappen en de versnellingspook. De 595 Competizione inspireert zich van zijn kant op de racerij. Dat merk je aan de Record Monza knalpot met 4 einddempers, titaankleurige wielen en Brembo-remschijven. Zetelen doe je in kuipjes van Sabelt die desgewenst ook in lederuitvoering bestelbaar zijn. Ook hier zijn de pedaal en deuropstappen in aluminium, terwijl de versnellingspook uit de Ergal-rekken wordt gehaald. Prijzen starten vanaf € 22.100 voor de 595 Turismo (€ 24.300 voor de cabrio) en € 23.100 voor de Competizione. De cabrio kost in dat laatste geval minstens € 25.300.

Klik op deze link om de foto's te bekijken.