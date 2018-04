Stoere Duster heet Renault DCross

Door: AUTO55

Het Autosalon van Sao Paulo heeft ons in recente termen met enkele sportieve SUV's kunnen verblijden, zoals de Nissan Extrem, de VW Taigun en de Hyundai HB20X. Die laten zich nu door deze DCross vergezellen.

Daar de Dacia Duster zichzelf binnenkort op een facelift trakteert - en hij er overigens ook stiller op zal worden - zagen de Renault-bonzen hun kans schoon om het bestaande model nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. En ze doen dat onder eigen vlag, want in Brazilië is de Duster liever Frans dan Roemeens. Het studiemodel is onder meer voorzien van andere lichten, stevig schoeisel, een imperial op het dak en ferme bodemplaatbeschermers rondom. Dat de voorraad gifgroene verf vroegtijdig opraakte, behoort tot het plan.