Ook Hyundai combineert klein en stoer

Door: BV

In Sao Paolo, waar ook de VW Taigun en de Nissan Extrem als studiemodel staan te blinken, presenteert Hyundai een productieversie die ook een trouw volger is van de tendensen naar zowel stoer als compact. Het model heet HB20X waarin HB staat voor Hyundai Brazil, omdat het gaat om een marktspecifiek product. Die is gebaseerd op de wat meer aaibare HB20 - eigenlijk een Zuid-Amerikaanse i20, al zijn er geen gemeenschappelijke onderdelen.

Het recept voor dit soort producten kunnen we inmiddels al uit het hoofd opdreunen. Er zijn dakrails, meer stootvast plastic, beschermplaten aan de onderzijde en een rijhoogte die je net iets meer flexibiliteit garandeert. Gooi er nog lichtmetalen velgen bij en je bent rond. In principe, want Hyundai heeft zich hier ook nog de moeite getroost om een compleet nieuwe grille te voorzien. Hexagonaal, zoals de actuele vormtaal van het merk dicteert. Binnenin is er wat meer chroom, is de aankleding specifiek en wordt alles nu dubbel gestikt.

De Brazilianen krijgen de keuze uit een manuele of een automatische versnellingsbak maar moeten het met één enkele motor stellen. Dat is een 128pk sterke 1.6l Flex-fuel, die zowel benzine als ethanol lust. In Europa krijgen we de HB20x niet te zien. Wij moeten het stellen met de foto's.