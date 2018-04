PSA en GM: samen besparen

Door: AUTO55

In februari van dit jaar hadden we het verbond reeds aangekondigd, maar voor 2016 zullen we nog geen enkel resultaat op onze wegen zien rondtoeren. PSA, dat de merken Citroën en Peugeot samenbrengt, heeft grote plannen om met General Motors een gezamenlijke modellenlijn te ontwikkelen. Hiervoor zijn alvast 4 platformen aangekondigd. Een eerste basis richt zich op de grotere MPV en crossover zoals de Opel Zafira en wellicht ook de opvolger van de Peugeot 4008. Het tweede platform is meer op monovolumes uit kleinere segmenten afgestemd. We denken dan aan de Opel Meriva, de Citroën C3 Picasso en de Peugeot 2008.

Het derde platform wil CO2-arme stadswagens van een ruggengraat voorzien. De Opel Corsa zou hiervoor niet in aanmerking komen wegens te groot, maar de volgende Opel Adam kan wel tot de mogelijkheden worden gerekend. Nummer vier tenslotte gaat de middenklasse te lijf, en daar zijn heel wat auto's te rapen. Denk maar aan de Opel Insignia, de Peugeot 508 en de Citroën C5. Indien de plannen er door komen zouden beide grootmachten op jaarbasis zowat $ 2 miljard besparen. PSA kwam onlangs nog in het nieuws nadat werd besloten om de hybridesamenwerking met BMW stop te zetten.