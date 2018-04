Hyundai en de motorenstrategie

Door: AUTO55

De Zuid-Koreanen hebben een plan: Denken aan de economie en het milieu, maar vooral aan Europese en andere klanten binnenhalen. Op benzinegebied is er alvast slaagkans. Een extra lichte 1.0 TCI (Turbocharger Intercooler) met drie cilinders is de kleinste. De bron is voorzien van twee bovenliggende nokkenassen en bevat aluminium voor het cilinderblok, terwijl het motordeksel en de inlaatcollector door kunststof werd verdergeholpen. In zijn beste doen produceert het blokje een vlotte 106pk en 137Nm koppel. Verder krijgen we de 1.2 T-GDI die reeds in de nieuwe i20 is opgedoken. Het recept heet overigens Turbo Gasoline Direct Injection en koppelt in principe degelijke prestaties aan een gering verbruik en dito uitstoot. Daarnaast is er ook een Gamma 1.6 T-GDI - bekend van de reeds geteste Veloster Turbo - alsook de Nu 2.0 CVVL en Theta 2.0 T-GDI. Een CVT behoort eveneens tot de mogelijkheden. En Kia? Die zal er ongetwijfeld mee van profiteren.