Nissan Altima als V8 Supercar

Door: BV

De V8 Supercars, ruwweg te interpreteren als het Australische toerwagenkampioenschap, is bij ons een nobele onbekende. Het levert wel steevast spectaculaire races op en is één van 's werelds meest populaire autosportspektakels. De formule is in principe open voor alle merken die zich naar de richtlijnen van de organisatie plooien, maar de jongste jaren stonden alleen Ford en Holden aan de startlijn. Daarin komt volgend jaar verandering. Dan gaat ook Nissan zich moeien.

De Altima moet in V8 Supercar-uitvoering het vuur aan de schenen van de vaste waarden leggen. In normale omstandigheden hebben de racewagens op een enkel koetswerkdeel overigens niets gemeen met de productieversies, maar de Japanners baseren hun motorblok wel op een exemplaar dat voor serieproductie wordt gebouwd en onder meer in de Patrol te vinden is. Saillant detail: Nissan moest de inhoud van het blok verkleinen van 5,6 naar 5,0 liter, omdat het anders te krachtig was.

Het bedrijf weet waar het aan begint, want het was eerder al in de koningsklasse van de Australische motorsport actief, ook al is dat meer dan 20 jaar geleden.