Mazda RX-7 plant comeback in 2017

Door: BV

Mazda's RX-7 werd naar de geschiedenisboeken verwezen in 2002, het jaar dat de RX-8 met z'n originele vierdeursconcept aan de catalogus werd toegevoegd. Dat model is onder druk van de Europese emissieregels bij ons ook alweer uit de catalogus verdwenen, maar de Japanners rollen ze voor andere werelddelen natuurlijk nog altijd uit de fabriek. Een opvolger komt er in 2017, dat heeft Nobuhiro Yamamoto - productbaas voor Mazda's sportwagens - zich laten ontvallen.

Yamamoto bevestigt in één adem de keuze voor een wankelmotor voor het product. Iets wat liefhebbers van het merk best kunnen smaken. Er is de jongste tijd gespeculeerd over zowel een turbo- als een hybridevariant. Met nog vijf jaar ontwikkelingswerk voor de boeg, is de keuze nog niet noodzakelijk definitief, maar de Japanse topman gaf aan dat hij hybrides niet kan smaken omdat die weliswaar de prestaties verbeteren doch niets bijdragen tot de sensatie. Zelfs drukvoeding is lang niet zeker. Het bedrijf mikt op een vermogen van zo'n 300pk, en geeft al aan dat de wankel wat groter wordt dan voorheen, wat eerder in de richting wijst van een atmosferische eenheid.

In vergelijking met heel wat moderne sportwagens, lijkt het vermogen van 300pk verre van buitensporig. Mazda zet evenwel in op rijgedrag en sensatie en heeft bovendien een erg ambitieus streefgewicht van 1.250kg. Dat is vergelijkbaar met dat van de Toyota GT86 / Subaru BRZ, die het met ‘slechts' 200pk stellen.