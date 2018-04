Skoda heeft nieuw museum

Door: BV

Het nieuwe Skoda-museum in Mladá Boleslav opent op 26 november van dit jaar de deuren. Dan is er negen maanden gewerkt aan een complete vernieuwing van de site, op de plaats waar ooit de eerste fabriekshal van het merk stond. De onderneming gaat er dieper in op z'n 117 jaar lange geschiedenis op een oppervlakte van 1.800m².



De nieuw tentoongestelde collectie is opgedeeld in drie thematische zones: ‘Tradition', ‘Evolution' en ‘Produktion'. In het gedeelte ‘Tradition' worden pareltjes uit de automobielproductie van verschillende periodes getoond. Twee aan twee getoonde historische voertuigen maken de ontwikkelingslijnen in de autobouw zichtbaar voor de bezoeker.

De ‘Evolution'-zone is een tocht door de geschiedenis van Skoda, die begint bij de oprichters van de onderneming, Václav Klement en Václav Laurin en leidt tot een vooruitblik op de toekomst in het zogenaamde ‘Skoda Lab'. In chronologische volgorde opgestelde wagens tonen hier de belangrijkste mijlpalen uit de voertuigontwikkeling. Een groot ‘rek' met een collectie interessante automobielen biedt de bezoekers een overzicht op de rijke modelgeschiedenis.

In de derde grote zone ‘Produktion' van het museum draait alles om de productie en restauratie. Hier ligt de klemtoon op de betekenis van Mladá Boléslav als centrale productiesite.

Op echt beeldmateriaal is het nog heel even wachten, maar er zijn wel plaatjes van de maquette.