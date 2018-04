Opel Corsa OPC Nurburgring Edition

Door: BV

Met 210pk op de voorwielen kan je deze Corsa OPC wel een bom noemen. De strikt tot 500 exemplaren gelimiteerde Corsa OPC ‘Nürburgring Edition' doet tal van concurrenten verbleken.

"Briljante rij-eigenschappen die tot stand zijn gekomen tijdens zwaar testwerk op één van de meest veeleisende circuits ter wereld", zo prijst Opel de Corsa OPC ‘Nürburgring Edition' aan. Dat is natuurlijk niet te controleren, maar de opgegeven prestaties zijn gezien het segment waarin hij uitkomt, wel indrukwekkend. Het 1.6 liter turboblok werd opgeschroefd van 192 naar 210pk en het koppel is gestegen tot 250Nm. Tijdens de overboost wordt er zelfs 280 Nm richting de voorwielen gestuurd. Opel claimt dat de Corsa OPC daarmee in 6,8 seconden naar 100km/h sprint en een topsnelheid van 230 km/h weet te bereiken.

Dat de Corsa OPC ‘Nürburgring Edition' zijn naam niet zomaar mag dragen blijkt wel uit het vele testwerk dat Opel op het beroemde Duitse circuit heeft afgelegd, maar ook uit de aanpassingen die daardoor tot stand zijn gekomen. De vering en demping werd door Bilstein compleet herzien en op de voorwielen heeft Brembo een set nieuwe remmen gemonteerd. Tijdens de vele testronden werden bovendien de elektronische systemen als de ABS, tractiecontrole en ESP tot in fijn afgesteld. De motor dankt zijn hogere vermogen aan een aangepaste turbo, nieuw motormanagement en sportuitlaatsysteem.

Om de ‘Nürburgring Edition' van de standaard Corsa OPC's te onderscheiden is het model enkel leverbaar in de kleuren ‘Henna' rood en ‘Grasshopper' groen. Verder zien we grijs gelakte 18-duims lichtmetalen wielen, Nürburgring-logo's, en een speciale voorspoilerlip en dubbel uitlaatsysteem.