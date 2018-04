Nieuw servercenter voor Audi

Door: TB

Het is tegenwoordig niet meer zo evident om in een moderne auto te bepalen of nu de mechanica, dan wel de electronica de scepter zwaait. Hoe meer de bits en bytes hun stempel drukken het goed functioneren van de hedendaagse automobiel, hoe belangrijker ook de ondersteunende online diensten worden. Na drie jaar bouwen stelt Audi trots haar nieuwe Computing Center voor, een gigantisch serverpark dat niet alleen de 51.000 gebruikers bij Audi bedient, maar waarop ook de Audi connect services draaien. Dat zijn diensten waarmee Audi-rijders actuele verkeersinformatie, sociale netwerken en dergelijke meer kunnen binnenhalen. En, geheel passend binnen de tijdsgeest, stelt Audi dat het nieuwe computercentrum bijzonder hoog scoort inzake energie-efficiëntie.

Door het nieuwe centrum in gebruik te nemen, kan het losjes 9 ton CO2 besparen op jaarbasis. TÜV Rheinland gaf dan ook een uitmundend rapport af, vooral omdat het Audi's ecologische IT voetafdruk met een derde verbeterde. Zo wordt uitsluitend buitenlucht gebruikt voor het afkoelen van de servers wanneer de buitentemperatuur op, of onder de 11 °C zakt. Een andere nieuwigheid is het gebruik van een energieconserveringssysteem dat bij een eventuele stroomuitval werkt op het principe van het vliegwiel, wat een stuk ecologischer en duurzamer is dan het gebruik van conventionele batterijen.