VW Up Ecofuel lust aardgas

Met twee volle gastanks die samen 74 liter vullen, goed voor ongeveer 11kg aardgas, en een benzinetank die amper 10 liter bedraagt, raakt de Up Ecofuel op papier 520 kilometer ver. Op gas alleen raak je 320 kilometer ver, op benzine wordt dat 200 kilometer. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt nu nog maar 79g/km en daarmee bekroont hij zichzelf tot de properste in zijn segment.

Het model komt nog steeds in drie uitvoeringen. De instapper, de Take Up, krijgt airbags voor bestuurder en passagiers, stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuurwiel megeleverd. Redelijk basis dus. Move Up voegt daar ESP, City Emergency Braking en, vooraan, elektrisch bedienbare ramen aan toe. Het topmodel vervolledigt de lijst met vijftienduims lichtmetaal, een met leder bekleed stuurwiel en -pookknop, het RCD215 radio-/CD-systeem, elektrisch verstelbare- en verwarmde buitenspiegels en een in kleur meegespoten boordplank - net als de Black Up. Prijzen volgen later.