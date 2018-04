Audi A3 1.6 TDI mengt zich in de strijd

Door: AUTO55

99 gram per kilometer. Zoveel CO2 blaast de A3 1.6 TDI gemiddeld de lucht in, gekoppeld aan een theoretische dorst van 3,8l/100km. Met deze cijfers plaatst de instapdiesel zich op gelijke hoogte met de BMW 116d Efficient Dynamics, die klaarblijkelijk een marketingterm nodig heeft om zijn economische en ecologische voordelen in de verf te zetten. Niet dus voor de A3. De direct ingespoten zestienhonderd, die we al aankondigden in het testverslag van de A3 2.0 TDI, is leverbaar voor het drie- en vijfdeursmodel (lees: Sportback) en produceert 105pk. Start-stop komt uiteraard als standaard. In Sportback-uitvoering wordt 100km/u na 10,9 seconden bereikt, de conventionele A3 doet daar twee tienden af. In beide gevallen geraakt de naald, indien correct geijkt, niet voorbij 195km/u. Audi voorziet lichtmetaal voor de wielen, isofix-punten achterin en op de passagierszetel, verwarmde buitenspiegels, airco, een met leder bekleed stuurwiel alsook een MMI audiosysteem met 8 luidsprekers. Prijzen volgen.