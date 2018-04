GM bouwt half miljoen elektrische autos tegen 2017

Door: BV

General Motors bouwde dit jaar krap 19.000 Volts. Niet echt waar het bedrijf bij z'n introductie op mikte. En wel erg ver van de ambitie van het bedrijf om jaarlijks 100.000 geëlektrificeerde voertuigen te bouwen. Nochtans heeft de groep z'n ambitie om tegen 2017 een half miljoen voertuigen te bouwen die zich elektrisch kunnen voortbewegen.

Niet is alles is echter wat het lijkt, want om die doelstelling te halen ligt de drempel niet zo hoog als voor de Volt. Ook meer conventionele plug-in-hybrides met erg beperkte elektrische autonomie (laat ons stellen: enkele kilometers) kwalificeren, en die zijn een stuk meer laagdrempelig. GM erkent dat die eigenlijk helemaal geen aanpassing vragen van het pendelgedrag van de klant en dat ze daardoor de geprefereerde evolutierichting aanwijzen. Dat betekent evenwel niet dat het bedrijf andere technologieën, zoals geheel elektrische aandrijving of waterstof, helemaal buiten spel zet.

Om de aantallen een zetje te geven verwacht Chevrolet volgend jaar de productieversie van de Spark EV (in de VS en Zuid-Korea, later mogelijk ook elders). En in 2014 volgt in elk geval ook een hybridevariant van de Chevrolet Impala. De Chevy Impala, Buick LaCrosse en Buick Regal zijn al in staat om zichzelf op stroom een eindje van A naar B te helpen, dus die gaan ook de statistieken in.