En toen stond daar opeens de nieuwe Porsche Cayman

Door: BV

Porsche had al de mededeling de wereld ingestuurd dat we ons op het Autosalon van Los Angeles al konden verwachten aan een "nieuwe compacte sportauto". Enige voorzichtigheid daarbij is geboden want het is niet de eerste keer dat de Duitsers zo hoogdravend doen over een modelvariant met 5 extra pk's en een andere vleugel. Maar we wachten natuurlijk ook nog steeds op de nieuwe Cayman. En nu de opening van de LA Autoshow op 28 november in volle vaart onze richting uitstoomt, zijn op instagram deze beelden van gebruiker Frod1966 opgedoken. En daarop lijkt met erg minimale camouflage (koplampstickers) de nieuwe Cayman te zien te zijn. Wie gelooft nu nog in toeval?

Over de Cayman zelf is nog niets bekend, maar aangezien Porsche niet aan het concept rommelt en in essentie een gesloten versie van de Boxster fabriceert, kunnen we wel één en ander kwijt over de motoren. Er wordt dus een 265pk sterke 2,7l en een 315pk krachtige 3,4l, beiden zescilindermotoren met een boxer-architectuur, centraal in het chassis van de volgende Cayman gelepeld. Wordt hoe dan ook vervolgd...