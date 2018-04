Jaguar Land Rover in China aan de slag

Door: AUTO55

Indiaas moederbedrijf Tata heeft haar slag thuisgehaald en aldus een manier gevonden om met Land Rover en Jaguar de Chinese markt te veroveren. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Chinese overheid staat er namelijk om bekend weinig inmenging van buitenaf te dulden, en er is waarschijnlijk heel wat lobbywerk in Peking verricht om een samenwerking op punt te krijgen. Maar ook centen, omgerekend bijna € 1,4 miljard om de papieren rond te krijgen. Samen met het plaatselijke Chery gaan ze een ruim een zevende van de wereldbevolking tegemoet als Chery Land Rover Automotive Company Ltd.

Zo veel mogelijk Land Rovers aan de man brengen is het eerste doel voor ogen, maar er wordt ook gesproken over de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe motoren en modellen. De fabriek in Changshu (nabij Shanghai) die de boel zal laten draaien, zou in principe vanaf 2014 levensvatbaar zijn. Daar zullen dan modellen worden vervaardigd speciaal voor Chinese klanten. Dat de Britten de hele operatie wel zien zitten, heeft allicht veel te maken met hun stijgende verkoop in de oosterse grootmacht. Tijdens de eerste 10 maanden van dit jaar steeg die zelfs met 80%. Vooral de Range Rover Evoque en Jaguar's XF en XJ hebben hiertoe bijgedragen.