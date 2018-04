Eerste tekenen vernieuwde E-klasse

Door: AUTO55

Mercedes wacht vermoedelijk tot het autosalon van Los Angeles op het einde van de maand om haar vernieuwe E-klasse officieel voor te stellen. Behalve een plaatje van de LED-dagrijlichten en een teaservideo houdt het merk voorlopig de boot af. Het mag duidelijk wezen dat de voorpartij een frisse indruk opwekt en we kunnen alleen maar hopen dat de rest van het ontwerp daar mee in volgt. Ook al betreft het slechts een gelaatscorrectie. Technische duiding is er nog niet, maar zal ongetwijfeld niet al te lang op zich laten wachten.