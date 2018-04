Nissan Leaf rijdt verder

Door: AUTO55

In Japan werd zonet de nieuwe Leaf voorgesteld. Maar op een setje verse wielen, optionele blauwgekleurde LEDs en drie nieuwe koetswerkkleuren na (Dark Metal Gray, Brilliant White Pearl en White) valt er zichtbaar weinig op te merken. Het gros van de aanpassingen werd immers voornamelijk onderhuids doorgevoerd. We kunnen spreken van maatregelen als een kleinere elektromotor en een lichtere accubehuizing, waardoor er zowat 80kg wordt bespaard ten opzichte van de huidige Leaf. En door de oplaadunit elders onder te brengen, bedraagt de laadcapaciteit nu 330 liter in plaats van 290 liter.

De aandrijflijn en het remenergierecuperatiesysteem werden herbekeken, net als de airco en de stoel- en stuurwielverwarming. Hierdoor zal de Leaf minder energie verbruiken en volgens Nissan nu 228km ver geraken in plaats van 160km voordien. Ondanks de genomen maatregelen zal de instapversie in Japan minder kosten dan vroeger, maar of die regel ook in ons land van toepassing is blijft te bezien. Ingevoerd beeldmateriaal van binnen- en buitenkant kan je hier raadplegen.