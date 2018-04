Morgan 3 Wheeler in Gulf-jasje

Door: AUTO55

Via OnOak Racing, dat met de Morgan-Nissan LMP2 deelneemt aan onder meer de 24u van Le Mans, bespeelt Morgan momenteel de hogere regionen van de autosport. Om dat luister bij te zetten presenteerde het merk een gelimiteerde Gulf-uitvoering van de 3 Wheeler. Een vreemde snuiter die misschien weinig om het lijf heeft, maar het licht niet schuwt. Voor deze, tot 100 exemplaren beperkte Gulf Edition werden nieuwe banden aangevoerd en mocht een passage in de spuitcabine uiteraard niet ontbreken. Naast de bekende helblauwe koetswerkkleur en de oranje langsliggende streep - bijgestaan door het woord- en beeldmerk van de oliemaatschappij in kwestie - ontsnappen ook de V-twin-motor van S&S, de koplampen, uitlaatpijpen en rolbeugels niet aan de (zwarte) verfspuit. Kijk alvast je ogen uit in de fotoreeks.