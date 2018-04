Ex-Porsche-baas verkoopt pizzas

Door: BV

Wendelin Wiedeking werd baas van Porsche in 1993. Hij zorgde ervoor dat de auto's van het bedrijf als zoete broodjes over de toonbank gingen, en toonde zich vooral een briljant boekhouder. Zo wist Porsche ooit eens meer winst dan omzet te boeken, door slimme beursopties te boeken. Wiedeking was echter ook de man achter de overnamepoging op Volkswagen. Een manoeuvre dat Porsche met zo veel schulden opzadelde dat Volkswagen ter hulp moest komen en uiteindelijk de sportwagenbouwer opslokte. Na 16 jaar aan het roer van Porsche, kostte die misrekening Wiedeking in 2009 z'n zetel.

Zelf werd hij van z'n loopbaan bij Porsche natuurlijk niet armer. Hij investeerde eerder al in vastgoed en de productie van schoenen en hij bezit een eethuis in z'n thuishaven Beckum in Westfalen. En nu komen er wellicht nog een hoop extra bij. De ondernemende zestiger kondigde immers de start van een nieuwe restaurantketen aan. Dat heet Vialino, serveert vooral de snelle Italiaanse keuken en krijgt alvast vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het eerste opent volgende maand in het Duitse Ludwigshafen. We gaan er alvast van uit dat de rendabiliteit nauwkeurig uitgerekend is.