Nieuwe hoop op volgende Jaguar X-Type

Globaal directeur Adrian Hallmark kon het niet laten om eens uit te leggen hoe geweldig merken als BMW hun strategieën toch wel uitvoeren in het D-segment. En dat een eventuele opbokser uit eigen rangen alvast hoger dan een SUV op de prioriteitenlijst staat genoteerd. Dus er is wel degelijk hoop. In 2001 probeerde men het al eens eerder, met de X-Type. Hoewel knap gelijnd -naar een ontwerp van Wayne Burgess- bleek de Baby Jag niet bestand tegen rechtstreekse rivalen als de BMW 3, Audi A4 en Mercedes C. Daar zijn verschillende redenen voor.

Eén daarvan heeft met zijn achtergrond te maken. De X-Type werd beschouwd als een veredelde Ford Mondeo, waar hij zich op baseerde. Niet echt geweldig voor het prestige. Een andere oorzaak heeft met het motorenpalet te maken. Tot 2003 was enkel de 2.5 en 3.0 leverbaar, en pas dan werden de 2.0 en de eerste diesels geïntroduceerd. Drie keer raden wie voor donor mocht spelen. Bovendien horen zelfontbranders volgens sommigen niet thuis in een Jaguar, en al zeker niet als ze ondergemotoriseerd zijn. Lees: 130 of 155pk volstaat niet. Het gezelschap van een Estate -Jaguars eerste break in serieproductie- heeft niet mogen baten, de X-Type verliet het toneel in 2009. Hoe een opvolger er uit zou zien, weten ze waarschijnlijk zelf nog niet helemaal. Italiaans ontwerphuis Bertone daarentegen heeft al even een antwoord klaar.