Chevrolet Volt spaart 19,7 miljoen liter brandstof uit

Door: BV

Dat je met een elektrische auto, of een hoofdzakelijk elektrische auto zoals de Chevrolet Volt of tweelingbroer Opel Ampera, minder brandstof verbruikt, is een evidentie. De Amerikaanse Volt-eigenaren hebben op die manier afgelopen jaar 19,7 miljoen liter minder getankt. De inhoud van een tank brandstof gaat er gemiddeld 1.448 kilometer of anderhalve maand mee. Naar de huidige Amerikaanse brandstofprijzen sparen ze er samen zo'n 21 miljoen dollar mee uit, al wordt er geen melding gemaakt van de elektriciteitskost. En omdat Amerikanen moeilijk omkunnen met abstracte cijfers, rekende Chevrolet hen wat concrete voordelen voor. Gemiddelde kan elke eigenaar met de besparing 9 weken boodschappen doen. Of 228 keer door de carwash. Of 137 keer naar de bioscoop.