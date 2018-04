VW Polo R WRC heeft 220pk, haalt 243km/u

Door: BV

Dat de straatversie van de Polo R WRC een tweeliter TSI met 220pk en 350Nm ingelepeld krijgt, was al een tijdje bekend. Nu is het model ook effectief voorgesteld. Dat betekent dat we onze eerdere gissingen over prestaties kunnen vervangen door concrete cijfers. En laat ons het eerst even over de saaie maar noodzakelijke verbruikscijfers hebben. De gemengde Europese cyclus tikt immers af op 7,5l/100km. Dat komt overeen met 174gr/km in het CO2-departement.

Geen nood, de prestaties die er tegenover staan zijn voor zo'n kleintje als de Polo best indrukwekkend. De voorwielen trekken de net geen 1,3 ton wegende koets voorbij de 100km/u-barrière in 6,4 tellen. En het is pas uit met de pret bij 243km/u. Snel genoeg om menig sportwagenbestuurder nerveus te maken.

Met de rally-Polo als inspiratie krijgen je hier niet alleen een 18-duimers, maar ook een specifieke voorspoiler, en een dakspoiler. En dan zijn er nog specifieke pedalen, een andere zetelbekleding voor de GTI-kuipjes en een zwarte dakhemel voor de binnenzijde. Natuurlijk zijn er een aantal R en WRC-logo's in de mix gegooid, maar zelfs zonder zou het model herkenbaar zijn. De striping is immers gelijkaardig aan die die van VW's competitie-exemplaar.

Bij ons gaat de Polo R WRC € 36.000 kosten. Hij is vanaf nu te bestellen, maar leveringen zijn pas vanaf september 2013 voorzien. Wie er een wil, moet evenwel niet te lang treuzelen. Er worden er maar 2.500 gebouwd.