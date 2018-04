VW draait Routan de nek om

Door: BV

De Routan staat alleen in de VS in de catalogus. Het model met z'n 3,6l V6 benzinemotor (283pk) bij ons aanbieden zou nutteloos geweest zijn. Hij dient om het gaatje in het Amerikaanse gamma van het bedrijf, dat door de afwezigheid van een echte grote monovolume bestond, op te vullen. Tot nu, want de Duitsers wisten er dit jaar niet eens 10.000 stuks van te verkopen. In de VS staan dergelijke aantallen gelijk met een flop. Blijkbaar shoppen de Yanks dan toch liever bij Dodge of Chrysler die op de neus en de ophangingsconfiguratie na, exact hetzelfde model in de prijslijst hebben staan. Het bedrijf heeft dan ook de bijl bovengehaald. Exit Routan.